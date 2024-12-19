Muğla'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Muğla\'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Muğla ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, malzemeler ele geçirildi.

19.12.2024 20:16
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Muğla ve İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yatağan ilçesinde kaçak sigara satışı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Muğla'nın Yatağan ilçesi ile İzmir'de tespit edilen 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 480 bin boş makaron, 172 bin 140 dolu makaron, 390 kilogram kıyılmış tütün, 122 elektronik sigara, 2 ruhsatsız tabanca, 52 fişek, 83 bin 800 bandrolsüz boş makaron, 68 bin bandrolsüz sigara filtresi, 62 bin 900 doldurulmuş makaron, 205 kesilmiş bandrol, 50 kilogram açık kıyılmış tütün, 23 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 6 sigara sarma makinası ele geçirildi.

Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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