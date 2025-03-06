Muğla'da Kadın İstihdamı Artıyor: Caddeler Temizleniyor

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirdiği proje ile cadde ve meydanların temizliğini kadınlara emanet etti. Büyükşehir Başkanı Ahmet Aras, "Kadın çalışan sayımızı yüzde 20 artırarak iş gücüne katılımlarını teşvik ettik. Kreşler ve kısa mola merkezleriyle üzerlerine yüklenen sorumlulukları hafifletiyor, istihdama katılımlarını destekliyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sokak ve caddelerin temizliğini kadınlara emanet etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında sokak, cadde ve meydanların temizliğinde kadınlar aktif rol alıyor. Bodrum sokaklarını tertemiz yaparak ekonomik olarak da kazanç sağlayan kadınlar, projeyle hem çalışıyor hem de şehri güzelleştiriyor.

"Kadın çalışan sayımızı yüzde 20 artırarak iş gücüne katılımlarını teşvik ettik"

Büyükşehir Başkanı Ahmet Aras, kadınları her zaman toplumsal yaşamın merkezine taşıyacaklarını belirterek, "Kadınlar, her zaman mücadeleleriyle, sevgileriyle ve düşünceleriyle toplumun dönüştürücü gücü olmuştur. Bu nedenle, kadınların hayatın her alanında daha aktif rol alması büyük önem taşıyor. Biz de bu bilinçle hareket ediyor, kadınların iş hayatına ve sosyal yaşama daha güçlü katılabilmesi için çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle kadınların önündeki engelleri kaldırmaya gayret ediyoruz. Kadın çalışan sayımızı yüzde 20 artırarak iş gücüne katılımlarını teşvik ettik. Kreşler ve kısa mola merkezleriyle üzerlerine yüklenen sorumlulukları hafifletiyor, istihdama katılımlarını destekliyoruz. Bugün kadınlar, toplumsal cinsiyet rollerini aşarak belediyemizin birçok biriminde görev alıyor ve emekleriyle Muğla'mıza değer katıyor. Biz, daha fazla kadını iş hayatına kazandırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Ayaklarımın üzerinde durabiliyorum"

Proje ile işe başlayan kadınlar ise çalışmaktan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Necla Arslan: "Ahmet Başkanımıza biz kadınlara çalışma hayatında verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Çalışmak çok güzel bir his. Ekonomik olarak ayakta durabiliyoruz. Ekonomik özgürlük çok iyi. Çocuklarıma daha iyi imkanlar sunabiliyorum. Kendi kararlarımı kendim verebiliyorum."

-Gülfidan Cankırgül: "4 ay önce çalışmaya başladım. Çalışmak çok güzel bir duygu anlatılmaz. Daha mutlu daha güzel bir hayat için çocuklarımız için çalışıyoruz. Ahmet Başkanımızın kadınlara verdiği değerden çok memnunuz. Bizi gururlandırıyor."

-Raziye Uğurlu: "Bir çocuk annesiyim. İşe başlayalı 4 ay oldu. Çalışmak bana mutluluk veriyor. Kendimi güçlü hissediyorum. Burada çalıştığım için çok mutluyum. Ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın bizlere sağladığı imkanlardan dolayı çok teşekkür ediyorum."

"Kadınların dokunduğu her yer çok temiz oluyor"

-Ayşe İnanç: "Çalışmaktan çok mutluyum. Kadın olarak ayakta kalmaktan, aileme katkı sağlamaktan mutluyum. Temizlik olmazsa olmazımız. Biz kadınlar her yerde olmalıyız."

-Nezike Gül: "Çalışmak çok güzel bir duygu. Çocuğum hastayken çalışamıyordum. Şimdi çalışıyorum. Çalışmaktan mutluyum. Bir kızım var evlendi. Bekar oğlum var. Oğluma biraz katkıda bulunmak için çalışıyorum. Bize çalışma imkanı sağlayan Ahmet Aras Başkanımıza teşekkür ederim."

-Fatma Şaşmaz: "Çalışmaya başlayalı 3 yıl oldu işimi çok seviyorum. Temizlik işi bizde alışkanlık yaptı. Kadınların dokunduğu her yer çok temiz oluyor. Her yer güzelleşiyor. Büyükşehir Belediyemizin bizlere sağladığı bu imkanlardan dolayı çok memnunuz."