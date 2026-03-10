Muğla'da "Kadıncıklar" Tiyatro Oyununa Yoğun İlgi

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında sahnelenen "Kadıncıklar" tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında sahnelenen "Kadıncıklar" oyunu sanatseverlerle buluştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun, farklı kadın karakterlerin yaşam öyküleri üzerinden kadınların toplumsal hayatta karşılaştığı sorunları ve erkek egemen toplum yapısının yarattığı eşitsizlikleri sahneye taşıdı. 1983 yılında Tuncer Cücenoğlu tarafından kaleme alınan ve "coşku kıpırtılarıyla dolu bir oyun" olarak nitelendirilen "Kadıncıklar", oyununda imam nikahı, berdel, töre ve namus cinayetleri, genel kadın, evlilik dışı birliktelik gibi kavramlar; farklı kadın karakterlerin yaşam öyküleri üzerinden ele alınıyor.

Oyunun yönetmenliğini Utkan Özüpak üstlenirken, dramaturgluğunu Nazan Kıdıl yaptı. Sahne amirliğini Mehmet Telli'nin yürüttüğü oyunun ses ve ışık tasarımı ise Muzaffer Makas tarafından gerçekleştirildi. "Kadıncıklar" oyunu ilk olarak Levent Kırca tarafından Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenmiş olup, Türkiye'nin birçok ilinde ve yurt dışında tiyatroseverlerle buluştu. Erkek egemen toplumda kadının metalaştırılmasını konu alan eser, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra Sadri Alışık Kültür Merkezi tarafından da sahnelendi.

"Kadınların yaşamın her alanında eşit ve özgür olduğu toplum için çalışmaya devam edeceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında sahnelenen oyunun kadınların yaşadığı toplumsal sorunlara dikkat çektiğini belirterek, " Sanat, toplumun aynasıdır. Kadınların yaşadığı eşitsizlikleri, acıları ve mücadeleyi anlatan bu tür eserler toplumsal farkındalığın artmasına büyük katkı sağlıyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde sahnelenen 'Kadıncıklar' oyunu da kadınların sesi olan güçlü bir anlatı sunuyor. Kadınların yaşamın her alanında eşit, özgür ve güçlü olduğu bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.