Muğla'da "Kadıncıklar" Tiyatro Oyununa Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da "Kadıncıklar" Tiyatro Oyununa Yoğun İlgi

10.03.2026 11:29  Güncelleme: 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında sahnelenen "Kadıncıklar" tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü.

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında sahnelenen "Kadıncıklar" tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında sahnelenen "Kadıncıklar" oyunu sanatseverlerle buluştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun, farklı kadın karakterlerin yaşam öyküleri üzerinden kadınların toplumsal hayatta karşılaştığı sorunları ve erkek egemen toplum yapısının yarattığı eşitsizlikleri sahneye taşıdı. 1983 yılında Tuncer Cücenoğlu tarafından kaleme alınan ve "coşku kıpırtılarıyla dolu bir oyun" olarak nitelendirilen "Kadıncıklar", oyununda imam nikahı, berdel, töre ve namus cinayetleri, genel kadın, evlilik dışı birliktelik gibi kavramlar; farklı kadın karakterlerin yaşam öyküleri üzerinden ele alınıyor.

Oyunun yönetmenliğini Utkan Özüpak üstlenirken, dramaturgluğunu Nazan Kıdıl yaptı. Sahne amirliğini Mehmet Telli'nin yürüttüğü oyunun ses ve ışık tasarımı ise Muzaffer Makas tarafından gerçekleştirildi. "Kadıncıklar" oyunu ilk olarak Levent Kırca tarafından Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenmiş olup, Türkiye'nin birçok ilinde ve yurt dışında tiyatroseverlerle buluştu. Erkek egemen toplumda kadının metalaştırılmasını konu alan eser, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra Sadri Alışık Kültür Merkezi tarafından da sahnelendi.

"Kadınların yaşamın her alanında eşit ve özgür olduğu toplum için çalışmaya devam edeceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında sahnelenen oyunun kadınların yaşadığı toplumsal sorunlara dikkat çektiğini belirterek, " Sanat, toplumun aynasıdır. Kadınların yaşadığı eşitsizlikleri, acıları ve mücadeleyi anlatan bu tür eserler toplumsal farkındalığın artmasına büyük katkı sağlıyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde sahnelenen 'Kadıncıklar' oyunu da kadınların sesi olan güçlü bir anlatı sunuyor. Kadınların yaşamın her alanında eşit, özgür ve güçlü olduğu bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kadınlar Günü, Emekçi, 8 Mart, Güncel, Kültür, Dünya, Muğla, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da 'Kadıncıklar' Tiyatro Oyununa Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi
Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Arap ülkesi alarma geçti Vatandaşlara “Evinizde kalın“ uyarısı Arap ülkesi alarma geçti! Vatandaşlara "Evinizde kalın" uyarısı
Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı
Sermin’in tabutunu erkeklere taşıtmadılar Sermin'in tabutunu erkeklere taşıtmadılar
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki

12:12
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına hayati uyarı
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına hayati uyarı
12:10
Türkiye’nin en büyük altın merkezinde soygun Milyonlarca lira kayıp
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp
12:07
İBB davasında 2. gün Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
İBB davasında 2. gün! Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
11:49
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
11:24
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 12:50:11. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla'da "Kadıncıklar" Tiyatro Oyununa Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.