Muğla'da Kadınlar İçin Pastacılık Kursu

Muğla'da, kadınların ekonomik ve sosyal yönden güçlenmelerine destek olmak amacıyla hayata geçirilen Kadın Yaşam Merkezleri'nde açılan pastacılık kurslarının ilgi gördüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Bayır, Yeşilyurt ve Yatağan Kadın Yaşam Merkezlerinde düzenlenen pastacılık kurslarının, kadınların meslek sahibi olma yolculuklarında önemli adım niteliği taşıdığına dikkati çekildi.

Açıklamada, Halk Eğitim Merkezleri işbirliğiyle yürütülen kurslarda, katılımcıların pasta yapım tekniklerinden hijyen kurallarına, sunum estetiğinden temel gıda bilgilerine kadar birçok alanda eğitim aldığı vurgulandı.

"Mesleğime İlk Adım" programı kapsamında gerçekleştirilen eğitimleri başarıyla tamamlayan kadınların, sertifika alarak kendi iş yerlerini açma ya da özel sektörde istihdam edilme fırsatı elde ettikleri belirtilen açıklamada, pastacılık kursuna katılan birçok kadının ev ekonomisine katkı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kendi markasını yaratma yolunda ilk adımları atığı bildirildi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kadınların toplumdaki yerinin güçlendirilmesinin temel önceliklerinden biri olduğunu kaydetti.

Usta Öğretici Fatma Ekici de kursiyerlerin alacakları sertifika sonrası pastacılık alanında iş yapabilme fırsatı bulacağını, isterlerse evde kendilerine istihdam da sağlayabileceklerini dile getirdi.

Yeşilyurt Kadın Yaşam Merkezi'nde bulunan pastacılık atölyesinin çarşamba ve perşembe günleri diğer kurslar için ise haftanın 5 günü açık olduğunu anlatan Ekici, kursa 14 yaş üstü herkesin katılım sağlayabileceğini de sözlerine ekledi.

Pastacılık kursuna katılan Özlem Duralı, yaptıklarını satarak ev gelirine katkı sağlayabilmek için eğitim aldığını belirtti.

Pembe Toprakçı da kursta pasta, börek yapmanın yanı sıra yaşam merkezinin kendileri için bir sosyalleşme alanı olduğunu ifade etti.

İzmir'den gelerek Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ne yerleşen Yasemen Ünal ise kadın yaşam merkezi sayesinde ilk olarak yalnızlığına son verdiğini, arkadaş edinip sosyalleştiğini ve aynı zamanda pastacılık eğitimi aldığını ifade etti.