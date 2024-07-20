Muğla'da Karadan Ulaşım Olmayan Bölgede Mahsur Kalan 20 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

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Muğla'nın Datça ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede mahsur kalan 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Datça Yaka Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersincik Koyu'nda mahsur kalan bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini aldı.

Karadan ulaşımı olmayan bölgeye kurtarma botu yönlendirildi.

Ekipler, koydaki 20 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.