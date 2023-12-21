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Muğla'da Kavaklıdere ve Menteşe'de kar yağışı - Son Dakika
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Muğla'da Kavaklıdere ve Menteşe'de kar yağışı

Muğla'nın Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinin yüksek kesimlerine kar yağdı. Gökçukur Yaylası'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Muğla\'da Kavaklıdere ve Menteşe\'de kar yağışı
21.12.2023 - 20:39,
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Muğla'da Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinin yüksek kesimlere kar yağdı.

Kent merkezinde gün boyu etkisini sürdüren sağanağın ardından Kavaklıdere ve Menteşenin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Kavaklıdere'de 1700 rakımlı Gökçukur Yaylası kar yağışı sonrası beyaza bürünürken, Gökçukur Yaylası'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Menteşe kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisine de kar yağdı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muğla'da Kavaklıdere ve Menteşe'de kar yağışı - Son Dakika
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