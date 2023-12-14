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Muğla'da kavga eden iki kişi helalleşti - Son Dakika
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Muğla'da kavga eden iki kişi helalleşti

Muğla'nın Milas ilçesinde kıraathanede kavga eden ve görüntüleri sosyal medyada yayılan iki kişi, aynı yerde helalleşerek barıştı. AK Parti Milas belediye başkan aday adayı Barış Saylak'ın girişimiyle bir araya gelen Celal Çoban ve Nuri Tüfekçi, birbirlerinden özür dileyerek barıştı.

Muğla\'da kavga eden iki kişi helalleşti
14.12.2023 - 23:49,  Güncelleme: 23:57
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Muğla'nın Milas ilçesinde, kıraathanede oyun oynarken kavga ettikleri anlara ilişkin görüntülerle sosyal medyada gündem olan iki kişi, aynı yerde helalleşerek barıştı.

Kavga görüntülerinin ardından, AK Parti Milas belediye başkan aday adaylığı için Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden istifa eden Barış Saylak, birbirlerinden şikayetçi olan Celal Çoban ve Nuri Tüfekçi'nin barışması için devreye girdi.

Çoban ile Tüfekçi, kavga ettikleri kıraathanedeki masada bir araya geldi.

Saylak'ın ricasıyla helalleşen iki kişi, birbirlerinden özür dileyerek barıştı.

Çoban ve Tüfekçi'nin oyun oynarken kavga ettikleri anlar, farklı sosyal medya mecralarında birçok kullanıcı tarafından paylaşılmıştı.

Kaynak: AA
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