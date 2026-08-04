Muğla\'da Kaybolan Adam İçin Arama Çalışması

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde kaybolan Mehmet Ali Yiğit (41) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Karadere Mahallesi'nde oturan ve ailesiyle birlikte serada çalışan Mehmet Ali Yiğit'e yakınları pazar günü öğle saatlerinden itibaren ulaşamadı. Yiğit'in hayatından endişe eden yakınlarının ihbarı üzerine; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Komando ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ekipleri arama çalışması başlattı. Gün boyu yapılan çalışmalarda Yiğit'e ulaşamayan ekipler havanın kararması nedeniyle yarın sabah yeniden başlamak üzere çalışmalara ara verdi.