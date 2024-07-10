Muğla'da kayıp yabancı uyruklu kişi sahilde bulundu

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Muğla'nın Datça ilçesinde kayıp olarak aranan yabancı uyruklu kişi sahilde otururken bulundu.

Mesudiye Mahallesi'nde sabah saatlerinde evinden yürüyüş için çıkan ancak bir daha dönmeyen İngiltere vatandaşı F.C.R'nin (74) ailesi durumu Yaka Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Jandarma ve Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği ekibinin arama çalışması sonucu yabancı uyruklu kişi Mesudiye Mahallesi Hayıt Bükü mevkisinde sahil kenarında otururken bulundu.

Yapılan kontrolde sağlık durumu iyi olduğu belirtilen yabancı uyruklu kişi daha sonra ailesine teslim edildi.