Muğla'da Kedi-Köpek Maması Üretim Tesisi Örnek Oluyor - Son Dakika
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Muğla'da Kedi-Köpek Maması Üretim Tesisi Örnek Oluyor

Muğla\'da Kedi-Köpek Maması Üretim Tesisi Örnek Oluyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye genelinde üçüncü olan Kedi-Köpek Maması Üretim Tesisi ile sokak hayvanlarına destek sağlıyor. Başka belediyeler tarafından örnek alınan tesis, 25 bin 638 kg mama üretimi gerçekleştirerek piyasa değeri 8 milyon TL olan mama sağladı.

13.01.2025 15:09  Güncelleme: 15:17
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Kedi-Köpek Maması Üretim Tesisi, Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından ziyaret edildi. Tesisin diğer belediyeler tarafından örnek alınmasından mutluluk duyduklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu başarı, yalnızca belediyemizin değil, patili dostlarımıza duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımızın ve gönüllülerimizin ortak eseridir" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Türkiye genelinde 3, Muğla'da ilk olma özelliği taşıyan ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden işletme onay belgeli Kedi-Köpek Maması Üretim Tesisi, diğer belediyelere örnek oluyor.

Tesis, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili, Anet A.Ş. Genel Müdürü Rüştü Peker ile Anet Veteriner Hekimi Tamer Yılmaz tarafından ziyaret edildi. Ziyarette Veteriner Hekim Volkan Çubuk, mama üretimi ve kullanılan teknoloji hakkında detaylı bilgi verildi. Ayrıca tesisin kurulumu, üretim kapasitesi, çevresel katkıları ve gelecekteki hedefleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Piyasa değeri 8 Milyon TL olan mama üretildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar 25 bin 638 kilogram mama üreten tesisi, Muğla Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden işletme onay belgesi alarak Türkiye genelinde bu belgeyi alan üçüncü belediye oldu. Büyükşehir Belediyesi Mama Üretim Tesisi ile piyasa değeri yaklaşık 8 milyon TL olan mama üretti. Geçici Hayvan Bakımevi'ne de sahip olan Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği 25 Bin 638 kg mama, sokakta yaşayan patili dostlara can suyu oluyor. Mamalar tamamen bağış yoluyla temin edilen taze tavuk ve taze balık ham maddesinden üretiliyor.

"Birçok belediyenin bu modelimizi örnek alması, bizleri gururlandırıyor"

Geliştirdikleri projelerin örnek alınmasından mutluluk duyduklarını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Tüm projelerimizi her canlıya duyduğumuz sevgiyle şekillendiriyoruz. Geçici Hayvan Bakımevimiz ve Mama Üretim Tesisimiz, bu yaklaşımımızın en güzel örneklerindendir. Bakımevimizde can dostlarımıza nitelikli bir bakım hizmeti sunarken, Mama Üretim Tesisimizle hem dostlarımızın beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyoruz. Bugün birçok belediyenin bu modelimizi örnek alması, bizleri gururlandırıyor. Bu başarı, yalnızca belediyemizin değil, patili dostlarımıza duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımızın ve gönüllülerimizin ortak eseridir" dedi.

Kaynak: ANKA

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