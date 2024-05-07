Muğla'da Kırlangıçlar 4 Katlı Binada Yuva Yapıyor - Son Dakika
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Muğla'da Kırlangıçlar 4 Katlı Binada Yuva Yapıyor

Muğla\'da Kırlangıçlar 4 Katlı Binada Yuva Yapıyor

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kırlangıçlar, 4 katlı bir binanın dış cephesine, çatı saçaklarına ve pencere oyuklarına yaptıkları yuvalarda yaşıyor. Sabah ve akşam saatlerindeki çok toplu uçuşları ve cıvıltılarıyla mahalle sakinlerini sevindiren kırlangıçlar, bina yapılınca duvarlara yuva yapmaya başlamış. Mahalle sakini Tayfun Okur, yapılan yuvaları ilk kez görenlerin çok şaşırdığını ve birçok kişinin fotoğraf ve video çektiğini belirtti.

07.05.2024 14:47
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde kırlangıçlar 4 katlı bir binanın dış cephesine, çatı saçaklarına ve pencere oyuklarına yaptıkları yuvalarda yaşıyor.

Kırlangıçlar, sabah ve akşam saatlerindeki çok toplu uçuşları ve cıvıltılarıyla mahalle sakinlerini sevindiyor.

Mahalle sakini Tayfun Okur, bina yapılmadan önce ağaçlık bölgede yaşayan kırlangıçların bina yapılınca duvarlara yuva yaptığını ve heyecanla buna tanık olduklarını anlattı.

Kuşların evin bir parçası olduğunu ifade eden Okur, "Önce birkaç yuva ardından şu anda yaklaşık 20-30 yuva oldu. Yapılan yuvaları ilk kez görenler çok şaşırıyor. Birçok kişi fotoğraf ve video çekiyor." dedi.

Kaynak: AA

Dalaman, Muğla, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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