Muğla'da makilik alanda başlayan yangın kontrol altına alındı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda başlayıp zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

İslamhaneleri Mahallesi'ndeki makilik alandan ve zeytinlikten dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter, çok sayıda arazöz ve Muğla Büyükşehir Beledisine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgede, makilik alanda başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 20 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.