CHP'nin Milas'ta "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi… Ahmet Aras: "Demokrasi Güçleri ve Çevreciler Burada"

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın, Milas'ın çok büyük bir tehlike altında olduğunu belirterek, demokrasi ve çevre için CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde bir arada olduklarını söyledi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 88'incisi, Muğla Milas'ta Atapark Meydanı'nda yapılıyor. Miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, şunları söyledi:

"Bugün, Sayın Genel Başkanımızın katılımıyla Milas'ta 'millet iradesine sahip çıkıyor' mitingini yapıyoruz. Çok güzel bir gün. Yağışlı geçen, bereketli ve bolluk içerisinde geçen birkaç haftadan sonra, Genel Başkanımızın gelişiyle güneşin açması aslında bir mesaj bana göre: Milas'ımıza mesaj, Muğla'mıza mesaj, ülkemize mesaj. Cezaevindeki tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, tüm belediye başkanlarımıza, bürokratlarımıza, siyasilere; sözünden dolayı, ifadesinden dolayı gözaltına alınan ve tutuklanan bütün basına, gazetecilere, herkese bence güneş açsın bugün, inşallah. Öyle düşünüyorum. Herkese aydınlık gelecekler düşünüyoruz."

Bugün burada olmamızın ayrı bir önemi daha var. Bu da malum, acele kamulaştırma kararlarıyla, maden ruhsatlarıyla, kıyı özellikle işgalleriyle ve ormanların tahsisiyle devam eden bir süreç var Muğla'mızda şu anda. Muğla'mızın bu konuda çok büyük bir tehlike altında olduğunu hep beraber görebiliyoruz. O yüzden burada hem o konuya da tabii ki değineceğiz. Bugün Akbelenliler burada, İkizköylüler burada, Bornova'dan gelen arkadaşlarımız var. İzmir'den, Aydın'dan, Denizli'den gelen bütün demokrasi güçleri, bütün mücadeleci insanlar, çevreciler; herkes burada. Kendilerine huzurlarınızda tekrar çok teşekkür ediyorum. ve Sayın Genel Başkanımıza da bugün Muğla'da olduğu için huzurlarınızda tekrar tekrar teşekkür ediyorum."