Muğla\'da öğrenciler Gazzeli çocuklar için uçurtma uçurdu

Muğla'da, "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" temasıyla Gazzeli çocuklara destek etkinliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Erman Şahin parkında gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler Gazzeli çocuklara destek ve dayanışma mesajı vermek amacıyla uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, etkinlikte yaptığı konuşmada, her çocuğun eğitim görme, güvenli bir ortamda büyüme, şiddetten korunma ve oyun oynama hakkına sahip olduğunu söyledi.

Başta Gazze olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çatışmaların çocukların yaşam, sağlık, güvenlik ve eğitim gibi temel haklarını ihlal ettiğini belirten Çay, çocukların oyun oynarken dahi hedef alınmasının savaşın çocukluk üzerindeki ağır etkisini gösterdiğini ifade etti.

Çay, devletin mazlum ve masumların yanında yer aldığını dile getirerek, "Çocuklarımızı akademik bilginin yanında evrensel ve insani erdemlerle de donatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

2026-2027 eğitim öğretim yılına "Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik" anlayışıyla başladıklarını aktaran Çay, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencileri çevresine duyarlı, sevgi, merhamet ve adalet duygularını içselleştirmiş bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Çay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesine de değinerek, "Hiçbir çocuk şiddete maruz bırakılmamalı, eğitimden, güvenli yaşam alanlarından ve oyun hakkından asla mahrum edilmemelidir." diye konuştu.

Öğretmenlere ve velilere de seslenen Çay, çocukların dayanışma, merhamet ve adalet duygularıyla yetişmesinde eğitimcilerin ve ailelerin önemli rol üstlendiğini belirtti.

Çay, öğrencilere yönelik ise "Bugün ellerinizde tuttuğunuz uçurtmalar, Gazzeli kardeşlerinizin oyun, özgürlük ve umutlarının ortak sembolüdür. Her çocuk güven içinde büyümeli, her çocuk eşit şartlarda eğitim almalı ve her çocuğun gökyüzü sadece oyunlara, umutlara ve uçurtmalara ev sahipliği yapmalıdır." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, öğrencilerin uçurtmalarını gökyüzüne bırakmasıyla sona erdi.

Programa Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Keleş ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.