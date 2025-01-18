Muğla'da Okul Bakım ve Onarım Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Muğla'da Okul Bakım ve Onarım Çalışmaları Başladı

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 16 okulda tadilat ve onarım çalışmaları başlattı. Çalışmaların yarıyıl tatilinde tamamlanması hedefleniyor.

18.01.2025 10:55  Güncelleme: 11:01
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde gelen talepler üzerine okul binalarında tadilat ve tamirata başladı. Çalışmaların yarıyıl tatilinde tamamlanması planlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gelen talepler doğrultusunda Seydikemer'de beş, Fethiye'de beş, Menteşe'de iki, Yatağan'da iki, Ortaca'da bir ve Bodrum'da bir okul olmak üzere, 16 okulda bakım ve onarım çalışması başlattı. Ekipler, parke döşeme, sınıf kapısı, okul içi Atatürk Köşesi, okul bahçesi için Atatürk Büstü, iç-dış cephe boyası, tuvaletlerin bakım onarımı, su tesisatlarının yenilenmesi çalışmalarını yürütüyor.

Vali Recai Güreli İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Bütün, okullarındaki eksikleri belirleyerek Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduklarını ve tadilat işlemlerinin başladığını aktararak, "Okul aile birliği başkanı olarak üyelerimizle ve müdürümüzle çocuklarımızın oldukça uzun vakitler geçirdiği okulumuzda eksiklerimizi belirledik. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bu eksiklerle ilgili talepte bulunduktan sonra Belediyemiz eksiklerimizi kapatma konusunda çok yardımcı oldu. Yapılan tadilat ve onarım işlemleri sonrası çocuklarımız ikinci dönem çok daha konforlu bir ortamda eğitim alma imkanı bulacak. Desteklerinden dolayı Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ederim" diye konuştu.

Okullara yapılan işlemleri aktaran Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İnşaat Birim Sorumlusu Yasin İstenci de "Gelen talepler doğrultusunda il genelinde Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak okullarımızda bakım onarım ve tadilat işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Ara tatilde planladığımız çalışmalar kapsamında boya, ahşap işleri, tesisat ve elektrik sistemlerindeki onarımları tamamlayarak okullarımızı ikinci yarıyıla hazırlıyoruz" dedi.

Eğitimin önemine değinerek, tadilat çalışmalara ilişkin konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitim gördüğü ortamların sağlıklı, güvenli ve konforlu olmasını önemsiyoruz. Çünkü bizler, eğitimin bir toplumun geleceğine yapılan en önemli yatırım olduğuna inanıyoruz. İl genelinde okullarımızdan gelen talepleri değerlendirerek ihtiyaç duyulan bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını hızlıca başlattık. Ekiplerimiz şu anda Seydikemer'den Bodrum'a, Fethiye'den Menteşe'ye kadar geniş bir alanda çalışıyor. Amacımız, öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim almasını sağlamak. Çocuklarımızın ikinci döneme çok daha güzel ve donanımlı bir şekilde başlaması bizler için büyük bir mutluluk olacak. Büyükşehir olarak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza sosyal destekten kültür-sanat ve spor faaliyetlerine kadar her alanda desteklerimizi sürdüreceğiz."

Muğla\'da Okul Bakım ve Onarım Çalışmaları Başladı
Kaynak: ANKA

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