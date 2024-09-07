Muğla'da Orman Yangını: Yola Erişim Kapandı - Son Dakika
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Muğla'da Orman Yangını: Yola Erişim Kapandı

Muğla\'da Orman Yangını: Yola Erişim Kapandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilirken, Yerkesik-Akbük kara yolu ulaşıma kapatıldı. Yangına helikopter, uçak, arazöz ve iş makinesi gibi birçok araçla müdahale ediliyor.

07.09.2024 18:16
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken yangın nedeniyle Yerkesik-Akbük kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Denizova Mahallesi Sarnıç mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevlerin hızla yayıldığını belirterek, "Yangına 15 helikopter, 6 uçak, 78 arazöz, 15 iş makinesi ve çeşitli kurumlardan 400 personelle müdahale ediliyor." dedi.

Yangının büyük bölümünün sarp arazide devam etmesi nedeniyle daha çok hava araçlarının etkin müdahalede bulunduğunu belirten Akbıyık, bölgede rüzgarın etkisini sürdürdüğünü ifade etti.

Akbıyık, ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdiğini dile getirdi.

Öte yandan ekiplere vatandaşlar da traktörlerinin arkasına taktıkları su tankerleriyle destek veriyor.

Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangına yakın mahallelerde bulunan camilerden yapılan duyurularla vatandaşların su tankerlerini doldurarak, yangın bölgesine gitmeleri ve ekiplere destek vermesi isteniyor.

Yangın nedeniyle Yerkesik-Akbük kara yolu ulaşıma kapatılarak sivil araç geçişine izin verilmiyor.

Öte yandan Gökova Körfezi'nden uçak ve helikopterlerin güvenli olarak su alabilmeleri amacıyla Sahil Güvenlik ekipleri alanda bulunan yatları bölgeden uzaklaştırarak bölgenin güvenliğini sağlıyor.

Jandarma ve Polis TOMA'ları da bölgeye gelerek yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Kaynak: AA

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