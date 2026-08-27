Muğla'da Orman Yangınları İçin Farkındalık Kampanyası - Son Dakika
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Muğla'da Orman Yangınları İçin Farkındalık Kampanyası

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Sevda Güner, Muğla'da orman yangınlarının önlenmesi için bilinçlendirme kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Uluslararası Çevre İletişim Derneği Başkanı Sevda Güner, orman yangınlarının önlenmesinde toplumsal farkındalığın önemine dikkati çekerek, Muğla'da geniş kapsamlı bir bilinçlendirme kampanyası başlatacaklarını bildirdi.

Güner, kampanya kapsamında Bodrum ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

Yaklaşık 4 yıllık bir dernek olduklarını ve toplumsal sorunlara yönelik farkındalık çalışmaları yürüttüklerini belirten Güner, çevre sorunlarının çözümünde öncelikle bireysel davranışların değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Toplumun acil gündemindeki konuları belirleyerek kamu kurumlarıyla işbirliği içinde çalışmalar yürüttüklerini belirten Güner, orman yangınlarıyla mücadelede söndürme çalışmalarının yanı sıra önleme faaliyetlerine de daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı.

Güner, Çanakkale, Muğla, İzmir ve Antalya'yı yangın riski açısından "kırmızı alarm" bölgeleri olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Yangınların yüzde 96'sı insan kaynaklı

Muğla'daki yangınların nedenlerine ilişkin ilgili kurumlarla görüşmeler yaptıklarını aktaran Güner, yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı olduğunu söyledi.

Yangın riskini artıran başlıca unsurlar arasında anız yakılması, yüksek sıcaklıklarda biçerdöver ve diğer tarım makinelerinden çıkan kıvılcımlar ile elektrik kaynaklı sorunların bulunduğunu belirten Güner, son yıllarda bu risklere karşı çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

Güner, sıcak havalarda sigara izmaritlerinin kurumuş otlara atılması, kontrolsüz şekilde mangal yakılması ve çöplerin doğaya bırakılmasının da yangınlara neden olabildiğine dikkati çekti.

Basit görünen davranışların büyük sonuçlara yol açabildiğini ifade eden Güner, "Aslında bir davranış sorunu yaşıyoruz. Herkesin baştan aşağı bilinçlendirilmesi gerekiyor. Çünkü hiçbir şey eskisi gibi değil." dedi.

Muğla'nın farklı noktalarında çalışma yapılacak

Muğla'da geniş kapsamlı bir farkındalık kampanyası yürüteceklerini bildiren Güner, vatandaşlara ulaşmak için belediye otobüsleri, otoparklar, pazar yerleri ve tekne turlarından yararlanacaklarını söyledi.

Pazar yerlerinin toplumun farklı kesimlerine ulaşmak açısından önemli bir alan olduğunu belirten Güner, burada hem çiftçilere hem de kent sakinlerine yönelik bilgilendirme yapacaklarını ifade etti.

Güner, çocuklara yönelik çalışmalarda ise "Ceylan" ve "Sincap" karakterlerinin "Orman Dedektifi" olarak kullanılacağını, Marmaris, Göcek, Fethiye, Dalaman ve Bodrum'da çeşitli etkinlikler düzenleneceğini kaydetti.

Konserlerde yapılacak kısa anonslarla çevrenin korunmasına yönelik farkındalığın artırılabileceğine işaret eden Güner, şunları dile getirdi:

"Sanatçılara da buradan çağrıda bulunuyoruz. Konserlerinden önce izmarit atılmaması, mangal yakılmaması ve doğaya karşı dikkatli olunması konusunda anons yapmalarını istiyoruz. Çünkü onlar kitlelere ulaşıyor."

Farkındalık çalışmalarının uzun soluklu yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Güner, bu yıl atılacak adımlarla gelecek yıl yangın sayısının azaltılmasını ve çıkan yangınların büyümeden kontrol altına alınmasını hedeflediklerini vurguladı.

Güner, "Dünyayı kurtarmak bir iletişim işidir. Kültürel dönüşüm olmadan hayatta hiçbir şeyi değiştiremeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Güncel, Muğla, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Orman Yangınları İçin Farkındalık Kampanyası - Son Dakika

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