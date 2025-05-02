Muğla'da Sağlık Yatırımları Devam Ediyor - Son Dakika
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Muğla'da Sağlık Yatırımları Devam Ediyor

Muğla\'da Sağlık Yatırımları Devam Ediyor

Muğla İl Sağlık Müdürü, il genelinde birinci basamak sağlık yatırımlarının sürdüğünü duyurdu.

02.05.2025 15:50
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Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim, il genelinde birinci basamak sağlık hizmeti yatırımlarının sürdüğünü söyledi.

Mülayim, gazetecilere, yapımı tamamlanan ve inşaatı devam eden sağlık tesisleriyle ilgili yaptığı açıklamada, birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak ve vatandaşların sağlık tesislerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Muğla genelinde önemli yatırımların hayata geçirildiğini belirtti.

Menteşe ilçesinde yapımı tamamlanan binanın geçici kabulünün yapıldığını belirten Mülayim, "Bina içerisinde Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi, 8 Aile Hekimi Birimi ile Aile Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Verem Savaş Dispanseri, 112 Başhekimliği ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunuyor." dedi.

Milas ilçesinde ise içerisinde Milas İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi; 9 Aile Hekimliği Biriminin hizmet vereceği Aile Sağlığı Merkezinin de geçici kabulünün yapıldığına işaret eden Mülayim, burada da 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun bulunduğunu ifade etti.

Menteşe ve Milas ilçelerinde yapımı tamamlanan her iki hizmet binasının da iskan sürecinin devam ettiğini vurgulayan Mülayim, yapı iskanının alınmasına müteakip yeni hizmet binalarında vatandaşlara hizmet verilmeye başlanacağını dile getirdi.

Menteşe ilçesi Bayır Mahallesinde toplam 570 metrekare kapalı alana sahip 6 Aile Hekimliği Birimli Bayır Aile Sağlığı Merkezi hizmet binasının yapımının devam ettiğini anlatan Mülayim, inşaatın yüzde 70'inin tamamlandığını, projenin kısa süre içerisinde bitirilerek Bayır Aile Sağlığı Merkezinin hizmete açılmasının planlandığını kaydetti.

Mülayim, Sağlık Bakanlığının insan merkezli yaklaşımıyla,Muğla'da sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik kararlı adımların atıldığını, Sağlık Bakanlığının yeni yatırımlarıyla vatandaşların ihtiyaç duyduğu birinci basamak sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşacaklarını söyledi.

Kaynak: AA

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