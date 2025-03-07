Muğla'da Sağlıklı Kentleşme İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Muğla'da Sağlıklı Kentleşme İçin Protokol İmzalandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB'a bağlı meslek odaları, sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma amacıyla ortak teknik iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, bilimsel ve teknik iş birliğini güçlendirirken, doğal ve tarihi değerlerin korunmasını da öngörüyor.

07.03.2025 15:45  Güncelleme: 16:12
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi ile TMMOB'a bağlı meslek odaları arasında sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi, doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi ve halka daha nitelikli teknik hizmet sunulabilmesi amacıyla, ortak mesleki faaliyet denetimi ve teknik iş birliği protokolü imzalandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı meslek odalarının Muğla birimleri arasında teknik iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz ve TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Coşkun Çatalkaya arasında imzalandı. İmzalanan protokol ile sağlıklı kentleşme ve nitelikli bir yapılaşma faaliyeti için gerekli olan planlama, mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin ilgili mevzuata, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yerine getirilebilmesi hedefleniyor.

Mesleki faaliyet denetiminin eksiksiz yapılabilmesi amaçlanıyor

Protokol kapsamında, ilgili meslek odaları ile belediye arasında bilimsel ve teknik iş birliğinin sağlanması, üretilen hizmetlerin daha verimli ve hızlı hale getirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, tarafların tarih, kültür, doğa, çevre ve ekolojik değerlere sahip çıkarak ortak sorumluluklarını karşılıklı dayanışma içinde yerine getirmelerine yönelik kurallar belirlenecek. 3194 sayılı İmar Kanunu'nda mimar, mühendis ve şehir plancıları ile ilgili olarak tanımlanan mesleki yükümlülüklerin yerine getirilmesini ve mesleki faaliyet denetiminin eksiksiz yapılabilmesi de amaçlanıyor. Ayrıca, belediye ve meslek odalarının anayasa ve kanunlarla belirlenmiş, görev yetki ve mesuliyetlerini imar mevzuatı, tapu ve kadastro mevzuatı uyarınca, kamu ve toplum yararı çerçevesinde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

"Bizler elimizi taşın altına koymaya hazırız"

TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Coşkun Çatalkaya, "Sivil toplum kuruluşları olarak yaşadığımız kente karşı sorumluluk bilinciyle çalışmalar yürütüyoruz. Bu süreçte, yerel yönetimlerle güçlü bir iş birliği içerisinde olmak bizim için önem taşıyor. Kentimizin sağlıklı gelişimi, doğal ve tarihi değerlerimizin korunması, nitelikli yapılaşma ve planlı kentleşme gibi konularda atılacak her adımda, bizler de elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bu iş birliğine katkı sunan herkese teşekkür ediyor, protokolün kentimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Hedefimiz, kentimizi daha yaşanabilir ve güçlü hale getirmek"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz ise "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz, kentimizi daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve güçlü hale getirmektir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın göreve geldiğinden bu yana Muğla'yı ortak akıl ve birlikte yönetme düşüncesiyle önemli adımlar atıyoruz. Bugün TMMOB ile imzaladığımız teknik iş birliği protokolü, sadece bir anlaşma değil, aynı zamanda birlikte hareket etme kararlılığımızın bir simgesidir. Muğla'yı geleceğe hep birlikte taşıyacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Sağlıklı Kentleşme İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika

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