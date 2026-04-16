Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Çalışmalarıyla Kırsalda Dayanışma Büyüyor

16.04.2026 13:46  Güncelleme: 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, S.S. Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile iş birliği yaparak kırsalda üretimi çeşitlendirmek amacıyla Sakız Ağacı Deneme Bahçesi kurdu. Bahçeye 190 adet sakız ağacı dikilirken, ilk hasat yapıldı ve yenilikçi ürünler üretildi.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kırsalda üretimi çeşitlendirmek ve üreticilere yeni gelir kapıları açmak amacıyla S.S. Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle ilçede hayata geçirdiği Sakız Ağacı Deneme Bahçesi'ne 190 adet sakız ağacı dikilerek, yeni bir üretim modeli oluşturuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla önemli bir iş birliğine imza attı. Tarım ve Hayvancılık Destekleme Yönetmeliği kapsamında S.S. Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile protokol yapılarak projenin ortak geliştirilmesi sağlandı.

Bu kapsamda oluşturulan deneme bahçesinin budama, bakım ve hasat süreçleri kooperatif tarafından yürütülmeye başladı. Böylece üretim sürecine doğrudan katılım sağlanırken, kooperatifçilik yapısı da güçlendirildi.

İlk hasatla birlikte katma değerli ürünler

Karakeçililer Mahallesi'nde bulunan ve belediye mülkiyetindeki 7 bin 251 metrekarelik alanın 6 bin metrekarelik kısmında Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca kurulan bahçeye, 190 adet sakız ağacı dikildi. Protokol sonrası gerçekleştirilen ilk hasat, projenin somut çıktılarının elde edilmesini sağladı. Sakız ağaçlarından elde edilen damla sakızları işlenerek farklı ürünlere dönüştürüldü. Kooperatif tarafından üretilen ürünler arasında damla sakızlı dondurma, damla sakızlı süt reçeli, damla sakız macunu, damla sakızlı Türk kahvesi, damla sakızlı cilt bakım kremi yer alırken; bu ürünler kooperatif satış noktasında vatandaşlarla buluşturuldu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Kooperatiflere kurulumdan markalaşmaya kadar birçok alanda katkı sağlıyoruz"

"Üretici odaklı tarım politikalarımızın önemli bir örneği olan Sakız Ağacı Deneme Bahçesi ve kooperatif desteklerimizle hedefimiz kırsalda güçlü ekonomi ve güçlü kooperatifçiliktir. Kooperatiflerin yalnızca üretim değil, kurumsal gelişim açısından da güçlendirilmesine yönelik desteklerimiz sürüyor. Kadın emeğini ekonomiye kazandırmak ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla kooperatiflere kurulumdan markalaşmaya kadar birçok alanda katkı sağlıyoruz. Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne tahsis edilen bina, modern bir üretim merkezine dönüştürülüyor. Kooperatif bünyesinde yalnızca sakız ürünleri değil, birçok katma değerli yerel ürün de üretiliyor. Fethiye Tahini, Fethiye Kaya İnciri ve Fethiye Göceli Tarhana gibi ürünlerin coğrafi işareti alındı."

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Fethiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı
İletişim Başkanlığı ve RTÜK’ten okul saldırılarına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı ve RTÜK'ten okul saldırılarına ilişkin açıklama
Gaziantep’te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği Gaziantep'te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği
Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma’dan ilginç tercih Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma'dan ilginç tercih
Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı

15:10
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
14:55
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
14:50
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı
Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
14:29
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
14:12
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
12:45
Ayla Öğretmen’in cenazesinde kahreden olay Eşi tabut başında fenalaştı
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 15:35:21. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Çalışmalarıyla Kırsalda Dayanışma Büyüyor
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.