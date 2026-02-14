Muğla'da Sel Felaketi: 2 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Muğla'da Sel Felaketi: 2 Kişi Kurtarıldı

14.02.2026 17:00
Muğla Seydikemer'de Eşen Çayı'nın taşması sonucu 2 kişi serada mahsur kaldı, kurtarıldı.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde dünden beri etkili olan sağanak nedeniyle Eşen Çayı'nın taşması sonucu su altında kalan serada mahsur kalıp çatısına çıkan 2 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince botla kurtarıldı. Öte yandan taşkın nedeniyle yaklaşık 30 evi su bastı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dün başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle debisi yükselen Eşen Çayı taştı, tarım arazileri ve seralar su altında kaldı. Bölgedeki bazı seraların da taşkından zarar gördüğü bildirildi. Sel suları nedeniyle 2 kişi bir serada mahsur kaldı. Seranın çatısına çıkarak yardım bekleyen 2 kişiyi gören çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Cep telefonlarının şarjı bittiği öğrenilen 2 kişi, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla botla kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 2 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan yağmur sularının yükseldiği Çukurincir Mahallesi'nde yaklaşık 30 evi su bastı. Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muğla'da Sel Felaketi: 2 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

