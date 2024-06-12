Muğla'da Sıcak Hava Sahillere Akın Ettirdi - Son Dakika
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Muğla'da Sıcak Hava Sahillere Akın Ettirdi

Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde, yerli ve yabancı turistler sıcak hava dolayısıyla sahillere akın etti. Muğla'da hava sıcaklığı 41,2 derece olarak ölçüldü. Tatilciler plajlarda güneşlendi, denize girerek serinledi. Su parkları ve sporları istasyonlarında da yoğunluk gözlendi. Yarasa ise Dalaman ilçesindeki aşırı sıcaktan etkilendi.

12.06.2024 17:37
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Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde, yerli ve yabancı turistler sıcak hava dolayısıyla sahillere akın etti.

AA muhabirinin Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 41,2 derece olarak ölçüldü. Muğla'da son 40-50 yıllık haziran ayı ortalama sıcaklık değerleri ise 40,8 derece olarak kaydedildi.

Aşırıcı sıcak hava nedeniyle Muğla ve turistik ilçelerinde yaşayan ve bölgede tatillerini geçiren çok sayıda kişi sahillerde yoğunluğa neden oldu.

Deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Fethiye'de, ilçe halkının yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı turist plajlarda güneşlenip, denize girerek serinledi.

Tatilciler özellikle Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayan turistler, Ölüdeniz'in güzel manzarasını havadan izleme imkanı buldu.

Deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Marmaris'te ise tatilciler ve vatandaşlar denize girdi, plajda güneşlendi.

Su parkları ve sporları istasyonlarında da yoğunluk gözlendi. Marmaris'in Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajlarının yanı sıra Kız Kumu Plajı'nda da yer bulmak güç oldu. Adrenalin tutkunu turistler, su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütüyle keyif yaşadı.

Bodrum ilçesinde, çok sayıda yerli ve yabancı tatilci Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve Ortakent başta olmak üzere ilçenin sahillerini doldurdu.

Ula ilçesindeki Akyaka Mahallesi'nde Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde de turistler, denizde serinlemenin tadını çıkardı.

Dalaman ilçesinde yaşanan aşırı sıcaktan etkilenen bir yarasa, kısa süreli baygınlık geçirdi. Dalaman Merkez Mahallesi'nde bir dükkana sığınan yarasa serin ortamda yaklaşık 30 dakika dinledikten sonra uçarak gözden kayboldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Sıcak Hava Sahillere Akın Ettirdi - Son Dakika

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