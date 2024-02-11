Muğla için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı, Bodrum-İstanköy feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
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Muğla için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı, Bodrum-İstanköy feribot seferleri iptal edildi

Muğla için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı, Bodrum-İstanköy feribot seferleri iptal edildi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla için yarından itibaren şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Yapılan uyarıda, Muğla'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağışlar beklenirken, rüzgarın da kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu durum sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabilir. Ayrıca, Bodrum-İstanköy arası feribot seferleri de fırtına nedeniyle iptal edildi.

11.02.2024 18:00  Güncelleme: 18:02
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MUĞLA için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı, Bodrum- İstanköy arası feribot seferleri de iptal edildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Muğla için yarından itibaren şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Uyarıda, "Son değerlendirmelere göre; yarın Muğla'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kıyılarda 80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Öte yandan yarın yapılması planlanan Bodrum- İstanköy arası feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: DHA

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