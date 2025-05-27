Muğla'da Su Depoları Modernizasyona Kavuştu

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Ula'nın Yeşilçam, Ataköy ve Esentepe mahallelerinde eskiyen su depoları modern betonarme yapılarla yenilendi. Kayıp-kaçakların önüne geçilen projede, toplam 450 metreküp kapasiteli içme suyu deposu hizmete alındı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Ula ilçesine bağlı Yeşilçam, Ataköy ve Esentepe mahallelerinde başlatılan içme suyu deposu yenileme çalışmaları tamamlandı. 7 milyon 600 bin TL'lik yatırımla 18 adet modüler betonarme içme suyu deposu hizmete alındı. Eskiyen, kaçaklara neden olan yapılar yerine modern ve sızdırmaz betonarme yapılarla mahalleler artık kesintisiz suya kavuştu.

MUSKİ tarafından 18 Kasım 2024 tarihinde imzalanan sözleşme ile başlatılan içme suyu deposu yapım işi kapsamında Yeşilçam ve Ataköy mahallelerinde her biri 150 metreküp kapasiteli iki içme suyu deposunun yapımına başlandı. Yatırım kapsamı genişletilerek, Esentepe Mahallesi de projeye dahil edildi. Böylece, toplam 450 metreküplük yeni su deposu kapasitesi Ula'ya kazandırıldı.

Esentepe Mahalle Muhtarı Nimet Sarı, 90'lı yıllardan kalma köy hizmetlerine ait bir yapının kullanıldığını belirterek, "Eski depomuz artık hizmet veremiyordu. Basınç yetersizliğinden dolayı akşamları su sıkıntısı yaşıyorduk. Şimdi ise 100 ton olan kapasitemiz 150 tona çıkarıldı. Sağlıklı ve temiz suya kavuşmamızda emeği geçen başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere, MUSKİ Genel Müdürlüğü ve tüm çalışanlara mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.

Yeşilçam Mahalle Muhtarı Ayhan Çırpancı ise 1988 yılında inşa edilen taş duvarlı deponun yerine modern bir yapının kazandırıldığını aktararak, "Kayıp-kaçak çoktu, bazı yüksek kesimlere su çıkmıyordu. Şimdi hem kapasite arttı hem de su basıncı sorunu çözüldü. MUSKİ'nin ilgisinden çok memnunuz. Ne zaman arasak hızlı geri dönüş alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ataköy Mahalle Muhtarı Cafer Özcan da "30 yıl önce yapılmış depomuz artık yetersizdi. Yaz aylarında artan nüfusa hizmet veremiyordu. Yeni depomuz hem kapasite hem de kalite olarak mahallemizin ihtiyacını karşılıyor" ifadelerini kullandı.