Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi - Son Dakika
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Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi

Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, serinlemek için su kuyusuna giren 18 yaşındaki Mikail Kafa boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kafa'nın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

30.07.2024 19:31
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen acı olayda 18 yaşındaki gencin hatası hayatına mal oldu. Mikail kafa, serinlemek için girdiği su kuyusunda boğularak can verdi.

KUYUDAN ÇIKMAYINCA EKİPLERE HABER VERİLDİ

Olay Cazkırlar Mahallesi Kocagedik Mevkii'nde bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. 18 yaşındaki Mikail Kafa serinlemek amacıyla evinin önündeki su kuyusuna girdi. Kafa'nın bir süre sonra çıkmadığını fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Mikail Kafa'yı bulunduğu yerden merdiven yardımı ile çıkardı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. Gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ercan Nane: Ah be paşam, ne işiniz var kuyuda. Tedbirli olun her zaman. Rabbim rahmet eylesin. Geride kalanlara metanet dilerim… 2 0 Yanıtla

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