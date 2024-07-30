Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen acı olayda 18 yaşındaki gencin hatası hayatına mal oldu. Mikail kafa, serinlemek için girdiği su kuyusunda boğularak can verdi.
Olay Cazkırlar Mahallesi Kocagedik Mevkii'nde bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. 18 yaşındaki Mikail Kafa serinlemek amacıyla evinin önündeki su kuyusuna girdi. Kafa'nın bir süre sonra çıkmadığını fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Mikail Kafa'yı bulunduğu yerden merdiven yardımı ile çıkardı.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. Gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)