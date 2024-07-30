Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi

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Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen acı olayda 18 yaşındaki gencin hatası hayatına mal oldu. Mikail kafa, serinlemek için girdiği su kuyusunda boğularak can verdi.

KUYUDAN ÇIKMAYINCA EKİPLERE HABER VERİLDİ

Olay Cazkırlar Mahallesi Kocagedik Mevkii'nde bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. 18 yaşındaki Mikail Kafa serinlemek amacıyla evinin önündeki su kuyusuna girdi. Kafa'nın bir süre sonra çıkmadığını fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Mikail Kafa'yı bulunduğu yerden merdiven yardımı ile çıkardı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. Gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.