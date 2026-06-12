Muğla'da Suç Örgütlerine Operasyon: 12 Tutuklama

Muğla merkezli 7 ilde iki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun ikinci dalgasında gözaltına alınan 22 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Muğla merkezli 7 ilde suç örgütlerine yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 20 şüpheliden 12'si tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.???????

-Soruşturma

20 Ocak'tan itibaren Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "Daltonlar" ve "Casperlar" adlı suç örgütlerine yönelik Muğla merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 21 şüpheli tutuklanmış, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.