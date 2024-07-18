Muğla'da Tarlaya Uçan Otomobil Kazasında Hayatını Kaybeden Pınar Kaya Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Muğla'da Tarlaya Uçan Otomobil Kazasında Hayatını Kaybeden Pınar Kaya Son Yolculuğuna Uğurlandı

Muğla\'da Tarlaya Uçan Otomobil Kazasında Hayatını Kaybeden Pınar Kaya Son Yolculuğuna Uğurlandı

Muğla'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Pınar Kaya, gözyaşları arasında defnedildi. Kazada 37 haftalık hamile olan Kaya, sezaryenle kız çocuğu dünyaya getirdi ancak bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti.

18.07.2024 15:57
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MUĞLA'da kullandığı otomobilin tarlaya uçması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybeden Pınar Kaya (26), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 8 Temmuz'da saat 17.30 sıralarında Menteşe ilçe merkezinde meydana geldi. Düğerek Mahallesi'nden Menteşe yönüne giden Pınar Kaya yönetimindeki 48 AB 178 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Kaya'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, daha sonra yol kenarındaki tarlaya uçtu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve 37 haftalık hamile olduğu öğrenilen Kaya, sezaryenle kız çocuğu dünyaya getirdi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Pınar Kaya, dün 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Bebeğini kucağına alamadan ölen Kaya'nın cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Kurşunlu Camisi'ne getirildi. Cenazeye Pınar Kaya'nın eşi Onur Kaya, kayınpederi Mustafa Kaya, kayınvalidesi Faden Pala, arkadaşları ve yakınları katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından cenaze, Menteşe Yeni Mezarlığa defnedildi. Öte yandan hastanedeki bebeğin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Tarlaya Uçan Otomobil Kazasında Hayatını Kaybeden Pınar Kaya Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Tarlaya Uçan Otomobil Kazasında Hayatını Kaybeden Pınar Kaya Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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