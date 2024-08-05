Muğla'da Terk Edilen Kayaköy Havadan Görüntülendi - Son Dakika
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Muğla'da Terk Edilen Kayaköy Havadan Görüntülendi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan ve 67 yıl önce terk edilen Kayaköy, havadan dronla görüntülendi. Tarihi ve doğal zenginlikleriyle dikkat çeken Kayaköy, yılda 100 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor.

05.08.2024 15:29
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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 'hayalet köy' olarak bilinen ve 67 yıl önce terk edilen Kayaköy, havadan dronla görüntülendi.

Fethiye'de yılda 100 bin kişinin ziyaret ettiği Kayaköy, tarihi ve doğal zenginlikleri iç içe barındırıyor. Daha önce Türklerle Rumların birlikte yaşadığı Kayaköy, Fethiye ile Ölüdeniz arasında 65 metre yükseklikteki bir tepenin yamacı ile önündeki 'Kaya Çukuru' olarak bilinen ovada bulunuyor. Antikragos dağlarındaki kaya mezarları ile dikkat çeken Kayaköy, kimi kaynaklara göre 11, kimilerine göre ise 14'üncü yüzyılda bölgedeki Rumlarca Likya Uygarlığı'nın kalıntıları üzerine kurulduğu belirtiliyor.

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de sözü geçen ve Rumca ismi 'Levissi' olan Kayaköy'ün, 20'nci yüzyılın başına kadar zengin bir kent olduğu aktarılıyor. Döneminde 6 bin 500 kişilik nüfusa ulaşmış olan köy, kiliseleri, eczane, hastane ve hekimleri, okulları, postanesi ve atölyeleri ile yörenin en büyük sosyal ve ticaret merkezi konumu olarak biliniyor. 67 yıl önce terk edilen ve harabe 500 hanenin bulunduğu Kayaköy, havadan dronla görüntülendi. Her biri 50 metrekare büyüklüğünde, iki katlı, birbirlerinin manzarasını kapatmayacak şekilde inşa edilen koruma altındaki köye, ziyaretçiler bilet alarak girerek terk edilmiş alanları gezebiliyor.

Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca 'Birinci Grup Anıtsal Yapı' olarak tescil edilen, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) 'Dünya Dostluk ve Barış Köyü' ilan edilen Kayaköy'de konutların yanı sıra çok sayıda şapel, 2 büyük kilise, 1 okul binası ile 1 gümrük binası yer alıyor.

Muğla\'da Terk Edilen Kayaköy Havadan Görüntülendi
Kaynak: DHA

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