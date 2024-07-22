Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında ticari yatta rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki ticari yatta bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri gönderildi.
Ekibin tıbbi tahliyesini yaptığı kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Muğla'da Ticari Yatta Rahatsızlanan Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Tahliye Edildi - Son Dakika
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