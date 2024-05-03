Muğla\'da traktör kazası: Bir kişi ağır yaralandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde traktöre takılı tarım aletinin altında kalan kişi ağır yaralandı.
Kenan Korkmaz (64), Merkez Mahallesi'ndeki bahçesinde traktörüne takılı çift sürme aletinin altında sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bulunduğu yerden çıkarılan Korkmaz, ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü.
Korkmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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