Muğla'da Tur Midibüsü Kazası: 1 Ölü, 32 Yaralı - Son Dakika
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Muğla'da Tur Midibüsü Kazası: 1 Ölü, 32 Yaralı

Muğla'nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesi'nde freni patlayan tur midibüsü, park halindeki 3 araca çarptıktan sonra bir evin bahçe duvarına çarparak durdu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, jandarma ekipleri de inceleme başlattı.

13.07.2024 11:43
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Muğla'da freni patladığı belirtilen tur midibüsünün park halindeki 3 araca çarpması sonucu 1 kişi ölü, 32 kişi yaralandı.

Ula İlçesi Akyaka Mahallesi girişinde yerli turistleri taşıyan Mehmet D'nin kullandığı 20 AIV 199 plakalı tur midibüsü park halindeki 3 araca çarptıktan sonra bir evin bahçe duvarına vurarak durdu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılardan 4'ü Muğla Büyükşehir Belediyesi Akyaka İtfaiye İstasyonu ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı. Toplam 32 yaralı sağlık ekiplerince bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Midibüsün altında kalan ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişinin ise yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazanın ardından bölgede jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Tur Midibüsü Kazası: 1 Ölü, 32 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Tur Midibüsü Kazası: 1 Ölü, 32 Yaralı - Son Dakika
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