Muğla\'da Uluslararası Zurnazen Festivali Devam Ediyor

Muğla'da bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Zurnazen Festivali, Milas ilçesinde devam ediyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, sanat yönetmenliğini Eray İnal, sunuculuğunu Berkay Tulumbacı'nın yaptığı festivalin üçüncü gününde, Atapark Meydanı'nda şarkıcı İsmail Altunsaray sahneye çıktı. Altunsaray, şarkılarla sanatseverlere keyifli dakikalar yaşattı.
Geceye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Vatandaşların ücretsiz olarak katıldığı festivalde, Bulgaristan'dan 2, Tayvan'dan 1, Türkiye'nin değişik illerinden 8 zurna sanatçısı yer alıyor.
Festival, yarın Fethiye ilçesindeki Beşkaza Meydanı'nda oyuncu, şarkıcı Suzan Kardeş'in sahneye çıkmasıyla sona erecek.
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