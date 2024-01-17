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Muğla'da üniversite çevresinde uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
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Muğla'da üniversite çevresinde uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Muğla'da polisin düzenlediği operasyonda, üniversite çevresinde öğrencilere uyuşturucu madde satışı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyonda, 613 gram esrar, 10 ecstasy ve 55 de sentetik hap ele geçirildi.

Muğla\'da üniversite çevresinde uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
17.01.2024 - 17:56,  Güncelleme: 18:02
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MUĞLA'da polisin düzenlediği operasyonda, üniversite çevresinde öğrencilere uyuşturucu madde satışı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Menteşe'nin Kötekli Mahallesi'nde üniversite öğrencilerine uyuşturucu madde satıldığı bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bugün sabah saatlerinde şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda, 613 gram esrar, 10 ecstasy ve 55 de sentetik hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden İsa Yusuf Fırat, kardeşi Halil Fırat ile Mazlum Çimen tutuklandı, E.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Muğla'da üniversite çevresinde uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
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