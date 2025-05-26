Muğla'da, üniversite öğrencileri atık malzemelerden kilim dokudu

Muğla'da, atık malzemelerden kilim dokumayı öğrenen üniversite öğrencilerine geleneksel ve sanatsal yaklaşımla iklim değişikliği farkındalığı anlatıldı.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü işbirliğinde "Geleneksel ve Sanatsal İfadeyle İklim Değişikliği" atölye çalışması gerçekleştirildi.

Öncesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ömer Bolat'ın katılımıyla Olgunlaşma Enstitüsü personeline yönelik "Sanat iklim dili olabilir. Gelin birlikte anlatmaya çalışalım" başlıklı söyleşi düzenlendi.

Bolat, burada yaptığı konuşmada, iklimin kendi başına değişmediğini, insanlar olarak yaşam tarzının, yaşam konforunun, ihtiyaçların disipline edilmediği müddetçe iklim değişikliğine neden olan faktörlerin ortadan kaldırılamayacağını söyledi.

Daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kültürel Miras Topluluğu üyesi öğrencileri, usta öğreticiler eşliğinde geri dönüşümden elde edilen kumaş ve iplikler ile geleneksel tezgahlarda Yeşilyurt çaput kilimi dokudu.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Keleş, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında üniversite öğrencilerini iklim değişikliği konusunda bilinçlendirmek, onlara sanatsal ifade yoluyla çözüm üretme becerileri kazandırmak amacıyla eğitim programı planladıklarını, eğitimlerin devam edeceğini ifade etti.

"Atık malzemelerle geleneksel tezgahlarda dokuyoruz"

Olgunlaşma Enstitüsü Geleneksel Dokuma Atölyesi Sorumlusu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Zeynep Karacan da atölye çalışması ile asıl amaçlarının iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak, gençlere ve topluma o bilinci kazandırmak olduğunu dile getirdi.

Gençlerin kendileri ile birlikte atık malzemelerden kilimler dokuduğunu belirten Karacan, şöyle konuştu:

"Kilimin çözgü ipliğine kadar atık ve pamuk kumaşlardan tekrar elde edilen pamuk ipler kullanıyoruz. Yaptığımız çözgülere, yine tekstil atıklarından şeritler halinde kestiğimiz ya da eski kıyafetlerden elde ettiğimiz atık malzemelerle geleneksel tezgahlarda yine geleneksel Yeşilyurt çaput kilim dokuması, piknik kilimi, minderler veya yastıklar yapıyoruz. Öğrencilerimiz dokudukları kilimleri tezgahtan çıkarıp uçlarının bağlamasını yapacaklar. Atölye çalışmasında kendi ürettikleri kilimleri günün anısına onlara hediye edeceğiz."

Kültürel Miras Topluluğu Üye Temsilcisi sağlık yönetimi birinci sınıf öğrencisi Büşra Körbalta ise atölyeye Yeşilyurt çaput kilimi dokumaya geldiklerini, bu kültürel mirası yaşattıkları için mutlu olduklarını ve ayrıca bunu yaparak iklim değişikliği farkındalığı oluşturdukları için de gurur duyduklarını dile getirdi.

Topluluk üyesi tarih bölümü 3. sınıf öğrencisi Enes İşcan da proje kapsamında çaput kilim dokuduklarını belirterek, projeye gönüllü olarak destek verdiklerini anlattı.