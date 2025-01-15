Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 22 Tutuklama

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Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 22 zanlı, cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince 1-15 Ocak'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, 579 sentetik hap, 11 uyuşturucu kullanma aparatı, 11 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonlarda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca soruşturma kapsamında, 146 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.