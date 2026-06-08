Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

08.06.2026 16:04
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Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı, 26 narkotik olaya müdahale edildi.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda geçen hafta 26 narkotik olayına müdahale edildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 513 sentetik ecza, uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Narkotik, 3. Sayfa, Güncel, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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