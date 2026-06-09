Icardi sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı! Ortalık karıştı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, özel hayatıyla bir kez daha gündeme geldi. Wanda Nara ile ayrılığının ardından China Suarez ile ilişki yaşamaya başlayan Icardi, tatilden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

SON PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Yıldız futbolcu, tatil sırasında sevgilisi China Suarez'in yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda Suarez'in çıplak görüntüsünün yalnızca beyaz bir şeritle kapatılması kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

TARTIŞMALARI BERABERİNDE GETİRDİ

Icardi'nin paylaşımı bazı takipçiler tarafından eleştirilirken, bazı kullanıcılar ise bunun çiftin özel tercihi olduğunu savundu. Paylaşımın ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapılırken, fotoğraf kısa sürede gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

TATİL PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Mauro Icardi ve China Suarez, son günlerde yaptıkları tatil paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Çiftin birlikte geçirdiği tatilden yayınladığı kareler geniş ilgi görmeye devam ediyor.

İşte tatilden diğer kareler: