Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Muğla 'nın Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde, polisin düzenlediği operasyonlarda 3 kilo 551 gram kubar esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Dalaman ve Köyceğiz'de gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kilo 551 gram kubar esrar, 113 kök kenevir, 1 hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu madde üretmek için kullanılan materyal ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.