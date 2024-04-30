Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. İlçe girişinde durdurulan 2 otomobilde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30.04.2024 23:11
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Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kente otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçe girişinde durdurulan 2 otomobilde, narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler, otomobillerdeki 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Milas, Muğla, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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