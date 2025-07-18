Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

MUĞLA'nın iki ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 14 Temmuz'da Fethiye ve Marmaris'te uyuşturucu satıcılarına yönelik ortak operasyon düzenledi. Operasyonda 751 gram kokain, 85 gram metamfetamin, 21 sentetik hap, 1 tabanca, 2 şarjör, 112 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işleklerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.