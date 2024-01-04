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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 11 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca, ekiplerin bir adresteki kargo paketinde yaptığı aramada ayakkabıya gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

Muğla\'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
04.01.2024 - 19:01,
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Ekipler, belirledikleri 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ekiplerin bir adresteki kargo paketinde yaptığı aramada ise kutuda ayakkabıya gizlenmiş uyuşturucu bulunması dikkati çekti.

Kaynak: AA
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