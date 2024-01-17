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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı tutuklandı

Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Ayrıca, 155 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Muğla\'da uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı tutuklandı
17.01.2024 - 22:33,
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Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince 1-15 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, 6 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 bin lira ele geçirildi, 17 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayrıca, soruşturma kapsamında 155 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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