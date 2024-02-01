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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı tutuklandı

Muğla\'da uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı tutuklandı

Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 25 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ve para ele geçirildi. Ayrıca 172 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

01.02.2024 20:33
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Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 25 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince 16-31 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu madde, 7 hassas terazi, 23 uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 600 lira ele geçirildi. Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca soruşturma kapsamında 172 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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