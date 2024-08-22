Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmada bir miktar uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda malzeme ile suçtan elde edildiği

değerlendirilen 90 bin lira ve 375 avro ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.