Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmada bir miktar uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda malzeme ile suçtan elde edildiği
değerlendirilen 90 bin lira ve 375 avro ele geçirildi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
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