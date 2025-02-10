Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama

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MUĞLA'da polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, 7-10 Şubat tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu operasyonları düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9 ayrı noktada gerçekleştirilen operasyonlarda 47 gram bonzai, 8,3 gram metamfetamin, 4,3 gram kokain, 2,2 kubar esrar, 174 sentetik ecza ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendoirilen 3 bin 250 lira ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.