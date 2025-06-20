Muğla'da Yabancı Uyruklu K.U. Ölümü Üzerine İnceleme Başlatıldı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Muğla Ula Geri Gönderme Merkezi'nde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden yabancı uyruklu K.U'ya ilişkin kapsamlı inceleme başlatıldığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, K.U'ya ilişkin dezenformasyon niteliğinde haber ve sosyal medya paylaşımları yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, hakkında idari gözetim kararı alınan tüm yabancıların, doktor muayenesi yapıldıktan sonra geri gönderme merkezlerine getirildiği, merkezlere getirilmelerinin ardından sağlık durumları ile ilgili bilgiler alındığı, kronik hastalığı olanlarla, sağlık hizmeti ve ilaç desteğine ihtiyaç duyanlarla ilgili kurum doktorlarınca tedbir alındığı, gerekli hallerde de ilgililerin tam teşekküllü hastanelere sevklerinin sağlandığı belirtildi.

K.U'nun sağlık durumunun da idari gözetim altına alındığı ilk andan itibaren takip edildiği aktarılan açıklamada, "Gereken tüm tıbbi destek sağlanmıştır. Geri Gönderme Merkezinin kayıtlarında verilen tüm sağlık hizmetleri ve ilaç destekleri ile ilgili kayıtlar mevcuttur." ifadelerine yer verildi.

K.U'nun, 8 Haziran'da rahatsızlandığı, bunun üzerine ilk müdahalesinin ardından Muğla'daki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtilen açıklamada, hastaneye yatışının ardından 16 Haziran'da ameliyat edildiği bildirildi.

Hastanede tedavisi devam ettiği sırada K.U'nun fenalaştığı ve yoğun bakım servisine yatırıldığı belirtilen açıklamada, "Tüm müdahalelere rağmen hastanedeki kalışının 11'inci gününde 18 Haziran'da hayatını kaybetmiştir. Konunun bütün yönleriyle araştırılması için Göç İdaresi Başkanlığı tarafından kapsamlı bir inceleme başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.