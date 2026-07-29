Muğla'da Yangın: 600'den Fazla Vatandaş Tahliye Edildi - Son Dakika
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Muğla'da Yangın: 600'den Fazla Vatandaş Tahliye Edildi

Muğla\'da Yangın: 600\'den Fazla Vatandaş Tahliye Edildi
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Seydikemer'deki orman yangını nedeniyle 600'ün üzerinde vatandaş geçici olarak tahliye edildi.

'600'ÜN ÜZERİNDE VATANDAŞIMIZI TAHLİYE ETTİK'

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Seydikemer'de yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu. Vali Akbıyık, "Bugün saat 07.45 civarlarında Seydikemer ilçemizde Bayır Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman dışı bir alanda başlayan yangın, ormanlık bölgeye sirayet etti. Hızlı bir şekilde Orman Bölge Müdürlüğümüz, Genel Müdürlüğümüz ekipleri ve ilgili tüm kurum kuruluşları bölgeye seferber ettik. Tabii çok yüksek bir rüzgar var. Yine hava sıcaklıkları çok fazla, nem de yüzde 20'nin altında ve dolayısıyla çok hızlı yayıldı. İlk etapta, Türkiye Afet Müdahale Planları çerçevesinde Muğla'da koordinasyon merkezimizi topladık. Başta Orman Genel Müdürlüğümüzün araçları olmak üzere belediyelerimizin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın tüm araçlarını bölgeye sevk ettik. Sabah saatlerinden havadan ve karadan ciddi bir müdahale oluyor. 5 uçak ve 18 helikopter olmak üzere 23 hava unsuru, toplam 272 kara unsuru, 923 personelimizle de yangına müdahale ediyoruz. Bununla birlikte 109 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 38 su tankeri, 31 iş makinesi, 79 araç, 8 TOMA, 8 ambulans, UMKE araçlarımız olmak üzere tüm kamu kurum kuruluşlarımız, devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş durumda. Maalesef yangın çok geniş bir alanda. Rüzgar sürekli yön değiştiriyor. Dolayısıyla 6 mahallemizde, 300 kadar hanede, 600'ün üzerinde vatandaşımızı da geçici olarak tahliye ettik. Yangın bölgesi, Seydikemer ilçemize çok yakın. Dolayısıyla da devlet hastanemizi geçici olarak tahliye ettik. Burada bulunan 45 hastamızı Fethiye Devlet Hastanesi'ne naklettik. Söndürme faaliyetlerini engellememesi için Seydikemer-Antalya kara yolunu geçici olarak trafiğe kapattık" dedi.

'3'Ü HAREBE 4 EV YANDI'

Vali Akbıyık, "Allah'a çok şükür can kaybımız yok. Ancak maalesef ormanda kaybettiğimiz birçok canımız var; hayvanlar, börtü böcek. Üzgünüz. 3'ü harebe 4 ev yandı. Buradan tüm Seydikemer halkımıza, Muğla'mıza, ülkemize geçmiş olsun diyoruz. Allah beterinden korusun. Tüm Muğla'mız seferber. Seydikemer bölge vatandaşlarımız, STK'larımız, belediyelerimiz, herkes konuyla ilgili cansiperane Yeşil Vatan'ı korumak için çalışıyor. Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettim. Yine İçişleri Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımızla da sürekli görüşerek bölgedeki tüm imkanları seferber ederek alevleri kontrol altına almak istiyoruz. Maalesef Muğla'da bugün 5 orman yangını meydana geldi. 4'ü kontrol altına alındı. Burada tabii birçok bölgede birden patladı. Bazı yerlerde, 2 yerde enerjisi bir miktar düştü ama diğer yerlerde de gördüğünüz gibi havadan, karadan mücadelemiz devam ediyor. Henüz net olarak söyleyebileceğimiz bir neden yok ama jandarmamız, emniyetimiz konuyu titizlikle takip ediyor, araştırıyor" diye konuştu.

Fırat AKAY-Cavit AKGÜN/SEYDİKEMER (Muğla),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Yangın: 600'den Fazla Vatandaş Tahliye Edildi - Son Dakika

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