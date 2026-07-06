Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Anız Yangınlarına Karşı Dikkat Çağrısı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Anız Yangınlarına Karşı Dikkat Çağrısı

06.07.2026 12:02  Güncelleme: 13:08
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Muğla'da hava sıcaklıklarının artması ve rüzgarın etkisiyle orman ve tarım alanlarında yangın riski yükseldi. Büyükşehir Belediyesi anız yakma, açık alanda ateş kullanımı ve sigara izmariti konusunda vatandaşları uyardı.

(MUĞLA) - Yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının kritik seviyelere ulaşması, nem oranının düşmesi ve şiddetli rüzgarların etkisini artırması nedeniyle Muğla genelinde orman ve tarım alanlarında yangın riski önemli ölçüde yükseldi. Büyükşehir Belediyesi de vatandaşları anız yangınları başta olmak üzere açık alanda ateş kullanımı konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

Yaz aylarında artan sıcaklıklar, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın riski en üst seviyeye çıktı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, özellikle anız yakılmasının ve açık alanda kontrolsüz ateş yakılmasının büyük felaketlere yol açabileceğine dikkati çekerek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

2021-2026 HAZİRAN DÖNEMİNDE 3 BİN 268 YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2021 yılı ile 2026 yılı haziran ayı arasında meydana gelen 2 bin 495 enkaz, moloz ve çöp yangını ile 773 orman yangınına müdahale etti. Toplam 3 bin 268 yangına müdahale eden ekipler, özellikle yaz aylarında yaşanan yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı ihmallerden kaynaklandığına işaret etti.

ANIZ YAKMAK HEM YASAK HEM BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

Büyükşehir Belediyesi, hasat sonrası tarım arazilerinde anız yakmanın hem yasal olarak yasak olduğunu hem de kontrol dışına çıkarak ormanlık alanlar ve yerleşim yerleri için ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı. Anız yangınlarının toprağın verimini düşürdüğü, doğal yaşamı olumsuz etkilediği ve küçük bir kıvılcımın geniş alanlara yayılan yangınlara dönüşebildiği belirtildi.

IK ALANDA ATEŞ VE SİGARA İZMARİTİNE DİKKAT

Yapılan uyarılarda; ormanlık alanlarda, yol kenarlarında ve ormana yakın bölgelerde piknik ateşi, bahçe temizliği amacıyla ateş yakılması ve kontrolsüz ateş kullanımından kesinlikle kaçınılması gerektiği ifade edildi. Seyir halindeki araçlardan sigara izmariti atılmaması, doğaya bırakılan cam ve pet şişelerin ise güneş ışınlarını odaklayarak yangınlara neden olabileceği hatırlatıldı.

ORMAN GİRİŞ YASAKLARINA VE ARICILIK FAALİYETLERİNE KKAT

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Valilik tarafından ilan edilen ormanlara giriş yasakları ve kısıtlamalarına eksiksiz uyulmasının önemine dikkati çekti. Ayrıca arıcılık faaliyetlerinde kullanılan tütsülük ve benzeri ateş kaynaklarının sıcak, kuru ve rüzgarlı havalarda büyük risk oluşturduğu belirtilerek, tütsülüklerin gözetimsiz bırakılmaması ve kullanım sonrasında tamamen söndürüldüğünden emin olunması gerektiği vurgulandı.

"ERKEN İHBAR, BÜYÜK FELAKETLERİ ÖNLEYEBİLİR"

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ormanların, tarım alanlarının ve doğal yaşamın korunmasının ortak sorumluluk olduğuna dikkati çekerek, "Doğamızı korumanın en etkili yolu, riskleri büyümeden önlemektir. Vatandaşlarımızdan en küçük bir duman ya da şüpheli durumla karşılaştıklarında vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi ile Muğla Büyükşehir Belediye'mizin 444 48 01 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmalarını rica ediyoruz. Erken ihbar, yangınların büyümeden kontrol altına alınmasını sağlayarak can kayıplarının, ormanlarımızın ve yaşam alanlarımızın zarar görmesinin önüne geçebilir. Bu süreçte göstereceğimiz duyarlılık, geleceğimizi korumanın en önemli adımı olacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Anız Yangınlarına Karşı Dikkat Çağrısı - Son Dakika

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