Muğla'da Yangın Sonrası Ormanlar Yeniden Yeşeriyor - Son Dakika
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Muğla'da Yangın Sonrası Ormanlar Yeniden Yeşeriyor

Muğla'da meydana gelen yangınlarda zarar gören ormanlık alanlar, ekiplerin yoğun çalışmasıyla yeniden yeşeriyor. Son 5 yılda yanan 60 bin hektar ormanlık alanın büyük bir kısmı doğal gençleştirme, toprak işleme ve fidan dikimi yöntemleriyle ağaçlandırıldı. Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, vatandaşlardan yangın döneminde ateşten uzak durmalarını ve ormanlara duyarlılık göstermelerini istedi.

28.07.2024 11:11
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Muğla'da meydana gelen yangınlarda zarar gören ormanlık alanlar, ekiplerin yoğun çalışmasıyla yeniden yeşeriyor.

29 Temmuz 2021'de Marmaris Siteler mevkisinde başlayan, ardından Bodrum Güvercinlik, Köyceğiz, Milas Beyciler ile Kavaklıdere bölgelerinde çıkan ve 12 Ağustos'a kadar devam orman yangınlarının üzerinden 3 yıl geçti. 15 gün boyunca bölgedeki 75 yangını söndürmek için mücadele eden ekipler, sonrasında küle dönen alanları yeşertmek için de hummalı bir çalışma yürüttü.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, AA muhabirine, orman yangını söndürüldükten sonra ilk olarak yanan sahayla ilgili gerekli ölçüm ve hasar tespit çalışması yaptıklarını söyledi.

Ardından en kısa sürede yanan ağaçların kesilerek sahanın ekim ve dikim için hazır hale getirildiğini belirten Ülküdür, "Daha sonra yangından zarar gören alanlar, uygun ormancılık tekniklerine göre yeniden ağaçlandırılır. Yanan alanların tekrar ormanlaştırılmasında fidan dikerek yapılan ağaçlandırma çalışmalarının yanında daha çok doğal yöntemlerle fidanların elde edildiği ormanlaştırma teknikleri kullanılıyor. Bunlardan en yaygın olanı yanan alanlardaki ağaçların kozalaklarından dökülen tohumların çimlenmesiyle elde edilen fidanlarla yapılan doğal gençleştirme yöntemidir." dedi.

Son 5 yılda yanan alanların yüzde 72'sinde doğal gençleştirme yöntemi uygulandığını anlatan Ülküdür, yüzde 9'unda toprak işleme ve tohum ekimi, yüzde 5'inde de teraslama şeklinde toprak işleme yöntemi uygulandığını kaydetti. Ülküdür, yüzde 14'lük kısmın ise aşırı eğimli, taşlık ve kayalık yapısı nedeniyle teknik olarak müdahale edilemediğinden doğal haline bırakıldığını dile getirdi.

"Son 5 yılda yaklaşık 60 bin hektar ormanlık alan zarar gördü"

Son 5 yılda yanan 60 bin hektar ormanlık alanın 43 bin 200 hektarlık kısmında doğal gençleştirme, 5 bin 400 hektarlık kısmında toprak işleme ve tohum ekimi yöntemi uygulandığını vurgulayan Ülküdür, 3 bin hektarlık kısmında fidan dikim yöntemiyle ağaçlandırma çalışması yaptıklarını, 8 bin 400 hektarlık kısmın ise aşırı eğim, taşlık ve kayalık olması nedeniyle doğal haline bırakıldığını ifade etti.

Yangınlarla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini anlatan Ülküdür, şunları söyledi:

"Bölgemizde son 5 yılda yaklaşık 60 bin hektar ormanlık alan zarar gördü. Bu alanların çoğu 2021 büyük orman yangınları ve 2022 Marmaris Bördübet yangınında yanan alanlardan oluşuyor. 2021 yılı büyük yangınlar döneminde 52 bin hektar, 2022 Marmaris Bördübet yangınında 4 bin 500 hektar ormanlık alan yandı. Bu alanların tamamı doğal yollardan, tohum ekimi ve fidan dikimi yöntemleriyle ağaçlandırıldı. Kurak bir yıl geçiriyoruz. Bu konuda toplumun her kesiminden daha çok duyarlılık bekliyoruz. İçinden geçtiğimiz şu dönem, bulunduğumuz bölgede insan ve araç trafiğinin en yoğun olarak yaşandığı dönem. Tatillerinin zehir olmaması ve ormanlarımızın yanmaması için lütfen bu dönemde ateşten uzak duralım."

Ülküdür, ekiplerin yangınlara hassas bölgelerde 24 saat teyakkuzda olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Muğla, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Yangın Sonrası Ormanlar Yeniden Yeşeriyor - Son Dakika

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