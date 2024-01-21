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Muğla'da yaralanan askeri ziyaret eden tur teknesi kaptanı - Son Dakika
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Muğla'da yaralanan askeri ziyaret eden tur teknesi kaptanı

Muğla'da tur teknesi kaptanlığı yapan Şadi Durmaz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Muğla'lı Üsteğmen Mutlu Duran'ı, Van'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Duran, iyileşme sürecinin ardından taburcu edileceğini söyledi.

21.01.2024 - 21:26,
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MUĞLA'da tur teknesi kaptanlığı yapan Şadi Durmaz, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Muğla'lı Üsteğmen Mutlu Duran'ı, Van'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Duran, iyileşme sürecinin ardından taburcu edileceğini söyledi.

Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde tur teknesi kaptanlığı yapan Şadi Durmaz, Muğlalı hemşehrisi Üsteğmen Mutlu Duran'ı Van'da tedavi gördüğü Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Pençe - Kilit Harekatı bölgesinde askeri üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Üsteğmen Duran, iyileşme sürecinin ardından taburcu edileceğini söyledi. (DHA)

Muğla\'da yaralanan askeri ziyaret eden tur teknesi kaptanı
Kaynak: DHA
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